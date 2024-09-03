انتخابات رئاسية مرتقبة في الجزائر

انتخابات رئاسية مرتقبة في الجزائريستعد الجزائريون لانتخابات رئاسية مرتقبة، في السابع من سبتمبر الجاري، لاختيار رئيس جديد خلال السنوات الخمس القادمة، في ثاني انتخابات تشهدها الجزائر منذ عام 2019.

ويتنافس على الفوز بأصوات الجزائريين في الانتخابات الرئاسية القادمة ثلاثة مرشحين هم: الرئيس الجزائري الحالي عبد المجيد تبون، ورئيس "حركة مجتمع السلم" عبد العالي حساني شريف، والأمين العام لجبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش.

ووافقت "السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات" -الجهة المشرفة على تنظيم الانتخابات في الجزائر- على طلبات المرشحين الثلاثة، في حين رفضت طلبات شخصيات أخرى قدمت أوراق ترشحها واصفة ملفات ترشحهم بغير مكتملة الشروط.

وأكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات الجزائرية، محمد شرفي، التزام السلطة الوطنية بـ "الحيادية"، وتعهد بـ "تنظيم انتخابات حرة ونزيهة".

وينص الدستور الجزائري على أن مدة الولاية الرئاسية خمس سنوات، وأنها قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويبلغ العدد الإجمالي للناخبين في الجزائر 24 مليونًا و351 ألفًا و551 ناخبًا، يتوزعون بين: 865 ألفًا و490 ناخبًا خارج الجزائر و23 مليونًا و486 ألفًا و61 ناخبًا في الداخل.