نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد بن زايد يعفو عن المتهمين والمحكومين البنغاليين في قضية التجمهر وإثارة الشغب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بالعفو عن المتهمين من الجنسية البنغالية الذين تجمهروا وأثاروا الشغب في عدد من إمارات الدولة خلال الشهر الماضي، وإسقاط العقوبات عمن حكم عليه منهم مع إبعادهم عن الدولة.

وإنفاذًا لأمر الشيخ محمد بن زايد، أصدر المستشار الدكتور حمد الشامسي النائب العام للدولة، قرارًا بوقف تنفيذ العقوبة واتخاذ إجراءات الإبعاد عن الدولة.

وأهاب النائب العام بكل من يعيش على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة الالتزام بقوانينها، مؤكدًا أن التعبير عن الرأي حق تحميه الدولة وقوانينها وتيسر له طرقه الشرعية التي تحول دون الانحراف به ليكون وسيلة للإضرار بمصالح الدولة ومن يعيشون فيها.