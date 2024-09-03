نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام: واشنطن تقترب من الاتفاق على نقل صواريخ مجنحة بعيدة المدى إلى كييف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشار مسؤولون أمريكيون إلى أن واشنطن على وشك الاتفاق على نقل صواريخ بعيدة المدى إلى كييف، بينما يتعين على أوكرانيا الانتظار عدة أشهر لحل المشكلات الفنية ذات الصلة.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن "الولايات المتحدة تقترب من اتفاق بشأن نقل صواريخ JASSM إلى أوكرانيا"، مشيرة إلى أنه "من المتوقع أن يتم الإعلان عن إدراج هذه الصواريخ في حزمة المساعدات العسكرية لكييف هذا الخريف، على الرغم من عدم اتخاذ قرار نهائي بهذا الأمر حتى الآن".

ووفقا لأحد المسؤولين الأمريكيين، فقد جرت "محاولات" لإمكانية إطلاق هذه الصواريخ الموجودة في ترسانة أوكرانيا "من طائرات مقاتلة تابعة لدول غير غربية".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن العديد من مسؤولي الإدارة الأمريكية الذين لم تذكر أسماءهم، أن الولايات المتحدة منفتحة على فكرة نقل صواريخ JASSM إلى أوكرانيا.

ومن جانبه، امتنع البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية والبنتاغون عن التعليق على هذه المعلومات.

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، إذ شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية.