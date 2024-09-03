فرنسا: مصرع 13 مهاجرا في انقلاب قارب بالقنال الإنجليزي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 03:31 مساءً - أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، اليوم "الثلاثاء"، أن ما لا يقل عن 13 مهاجرا لقوا حتفهم نتيجة انقلاب قارب في القناة الإنجليزية، كان في طريقه إلى بريطانيا.

وأضاف دارمانان أنه كان هناك نحو 50 شخصا على متن القارب، بعضهم في حالة حرجة.

وفي وقت سابق، نشرت صحيفة الجارديان البريطانية لقطات من مكان الحادث حيث تواجدت قوات خدمات الطوارئ.

يذكر أن بيانات رسمية بريطانية حديثة أظهرت الأسبوع الماضي، وصول أكثر من 500 مهاجر إلى المملكة المتحدة بعد عبورهم القناة الإنجليزية.

وأظهرت بيانات وزارة الداخلية البريطانية عبور نحو 526 شخصا القناة على متن ثمانية قوارب، ليرتفع إجمالي عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى بريطانيا خلال عام 2024 حتى الآن 19 ألفا و820 شخصا، مقارنة بـ19 ألفا و801 شخص خلال الفترة نفسها من عام 2023، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية: "نريد جميعا أن نرى نهاية لعبور القوارب الصغيرة الخطيرة، التي تقوض أمن الحدود وتعرض الأرواح للخطر".

وأضاف: "تتخذ الحكومة الجديدة خطوات لتعزيز أمن حدودنا، وإنشاء قيادة جديدة لأمن الحدود التي من شأنها أن تضم أجهزة الاستخبارات والإنفاذ لدينا، والمجهزة بمئات الأفراد المتمركزين في المملكة المتحدة وخارجها، لسحق عصابات التهريب الإجرامية التي تجني أرباحا بالملايين".