العالم اليوم - مسؤول في حماس: واشنطن قد تنسحب من مفاوضات غزة بعد أسبوعين

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 03:24 مساءً - قال مسؤول في حركة حماس، الثلاثاء، إن الأميركيين قالوا إنهم سيواصلون مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة لأسبوعين آخرين وإنهم سينسحبون منها بحال عدم التوصل إلى حل.

ونقلت وزارة الخارجية التركية عن مسؤول بالحركة قوله:"إسرائيل ترفع سقف مطالبها بمفاوضات وقف إطلاق النار وتضع شروطا جديدة دون أي ضغط من الولايات المتحدة".

وتابع: "الأميركيون قالوا إنهم سيواصلون مفاوضات وقف إطلاق النار لأسبوعين آخرين وإنهم سينسحبون منها بحال عدم التوصل إلى حل".

وكان القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري قد قال، الإثنين، إن الرئيس الأميركي جو بايدن اعترف في تصريحاته الأخيرة من واشنطن بمسؤولية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تعطيل جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف أبو زهري أن ما قاله بايدن بشأن عدم بذل نتنياهو جهدا كافيا لوقف إطلاق النار في غزة "اعتراف أميركي بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يقوض جهود التوصل إلى هدنة".

وأكد أن الحركة ستتعامل إيجابيا مع أي اقتراح لوقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الإسرائيلي الكامل.

هذا ويقول نتنياهو إنه يضع مصلحة إسرائيل في الاعتبار، ويصر على أن العملية العسكرية في غزة هي أفضل طريقة لتحقيق حرية الرهائن.

كما يريد أن يتضمن أي اتفاق إبقاء القوات الإسرائيلية في منطقتين من قطاع غزة. وأكد يوم الإثنين إصراره على أنه لن يوافق مطلقا على الانسحاب من إحدى هاتين المنطقتين.