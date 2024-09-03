نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة البحري السعودية تنفي استهداف ناقلتها "أمجاد" في البحر الأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفت شركة البحري السعودية، اليوم الثلاثاء، الأنباء التي تحدثت عن استهداف ناقلتها "أمجاد" في البحر الأحمر. وأوضحت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) أن "أمجاد" كانت تبحر بالقرب من ناقلة أخرى تعرضت لهجوم يوم الإثنين، إلا أنها لم تكن مستهدفة ولم تُصاب بأي أضرار أو إصابات.

وقالت الشركة في بيان صحفي: "نؤكد بشكل قاطع أن ناقلة أمجاد لم تكن هدفًا للهجوم، ولم تتعرض لأي أضرار. السفينة تواصل عملها بكفاءة كاملة وتتجه نحو وجهتها المخطط لها دون أي انقطاع."

وأضاف البيان أن الشركة قد أبلغت جميع السلطات المعنية على الفور، وتواصل التواصل بشكل دائم مع طاقم السفينة لمراقبة الوضع عن كثب.