‏القضاء اللبناني يوقف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بعد استجوابه بقضية اختلاس أموال

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أحمد جودة - القاهرة - أوقف ‏القضاء اللبناني، حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بعد استجوابه بقضية اختلاس أموال.

وفي وقت سابق، طالبت وزارة العدل اللبنانية، اليوم الأربعاء، بتوقيف رياض سلامة وشقيقه ومساعدته وتجميد حساباتهم المصرفية تمهيدا لمحاكمتهم، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وقد تقدمت وزارة العدل اللبنانية، بادعاء شخصي في حق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

ودعا أعضاء المجلس في بيان عنهم الحكومة اللبنانية إلى "تنفيذ الإصلاحات المعروفة والضرورية والملموسة بسرعة وشفافية"، مجددين دعمهم "القوي لاستقرار لبنان وأمنه وسلامة أراضيه وسيادته واستقلاله السياسي، بما يتفق مع قرارات مجلس الأمن وبيانات رئيس مجلس الأمن بشأن الوضع في لبنان.