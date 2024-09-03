العالم اليوم - لظروف لم تحددها.. إثيوبيا تعلق رحلاتها الجوية إلى إريتريا

انتم الان تتابعون خبر لظروف لم تحددها.. إثيوبيا تعلق رحلاتها الجوية إلى إريتريا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 12:25 مساءً - علقت إثيوبيا، الإثنين، رحلاتها الجوية إلى إريتريا بسبب ما وصفتها بظروف تشغيل صعبة.

ونقلت وكالة رويترز عن الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة قولها إنها علقت رحلاتها إلى إريتريا المجاورة بسبب ظروف تشغيل صعبة لم تحددها.

وذكرت إريتريا في وقت سابق أنها ستعلق جميع رحلات الخطوط الجوية الإثيوبية بنهاية الشهر الجاري.

وقالت الخطوط الجوية الإثيوبية في بيان في وقت متأخر من يوم، الإثنين: "تأسف الخطوط الجوية الإثيوبية لإبلاغ عملائها الكرام المسافرين من وإلى أسمرة بأنها علقت رحلاتها إليها اعتبارا من الثالث من سبتمبر. بسبب ظروف تشغيلية صعبة جدا في إريتريا وخارجة عن سيطرتها".

وذكرت الشركة أنها ستحاول إعادة حجز تذاكر الركاب المتضررين على شركات طيران أخرى بدون تحميلهم تكاليف إضافية أو ستعرض عليهم استرداد المبالغ المدفوعة، ولم تدل بمزيد من التفاصيل.

ويصنف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) الخطوط الجوية الإثيوبية على أنها أكبر شركة طيران في أفريقيا من حيث الإيرادات والأرباح.

واستؤنفت الرحلات الجوية من إثيوبيا إلى إريتريا في عام 2018 بعد توقف دام عقدين، وذلك عقب اتفاق سلام واستئناف العلاقات الدبلوماسية بين الجارتين مما جعل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي يفوز بجائزة نوبل للسلام في عام 2019.

وقال 5 دبلوماسيين لرويترز إن التعليق يشير بشكل ملموس إلى أن العلاقات بين أسمرة وأديس أبابا متوترة جدا، لكنهم قالوا إن خطر تجدد الصراع غير وارد في الوقت الحالي.

وقطعت الدولتان العلاقات في عام 1998 عندما اندلعت بينهما حرب استمرت عامين بسبب نزاع على الحدود.

وقاتلت إريتريا إلى جانب إثيوبيا قوات إقليمية من منطقة تيغراي الإثيوبية في حرب اندلعت في نوفمبر 2020، لكن العلاقات توترت مرة أخرى بعد استبعاد إريتريا من محادثات السلام التي أنهت ذلك الصراع بعد ذلك بعامين وبسبب استمرار وجود بعض قواتها في تيغراي.