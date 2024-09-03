العالم اليوم - "الياه سات" تقر توزيع أرباح عن النصف الأول.. بهذه القيمة

انتم الان تتابعون خبر "الياه سات" تقر توزيع أرباح عن النصف الأول.. بهذه القيمة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 12:25 مساءً - وافق مجلس إدارة شركة الياه للاتصالات الفضائية "الياه سات" الإماراتية، على توزيع أرباح مرحلية، بقيمة 8.4 فلس للسهم الواحد عن النصف الأول من العام الجاري.

وقالت الشركة، في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية، الثلاثاء، إن التوزيعات تعادل 8.4 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم بقيمة إجمالية تعادل 204.94 مليون درهم على أن يتم دفعها للمساهمين المسجلين في سجلات الأعضاء عند الإغلاق يوم الخميس 12 سبتمبر الجاري.

كما وافق المجلس على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية، ودعوتها للانعقاد في تاريخ 26 سبتمبر الجاري أو في أي تاريخ آخر توافق عليه هيئة الأوراق المالية والسلع.

وفي يوليو الماضي، أعلنت "الياه سات" عن ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 62 بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى 269 مليون درهم (73 مليون دولار)، رغم تراجع الإيرادات بنسبة لم تتجاوز الـ 3 بالمئة.

وقالت الشركة في بيان على موقع سوق أبوظبي المالي، إن الإيرادات خلال الأشهر الستة الأولى من العام انخفضت بنسبة 3 بالمئة إلى 734 مليون درهم (200 مليون دولار) مع نمو إيرادات قطاعي البنية التحية والحلول المدارة.

وشهدت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء استقراراً بنهاية يونيو الماضي لتسجل 462 مليون درهم (126 مليون دولار).