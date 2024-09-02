العالم اليوم - إسرائيل.. محكمة العدل تقرر إنهاء الإضراب في هذه الساعة

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل.. محكمة العدل تقرر إنهاء الإضراب في هذه الساعة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 سبتمبر 2024 12:24 مساءً - قررت محكمة العمل الإسرائيلية، الإثنين، إنهاء الإضراب العام في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر في التوقيت المحلي.

وكان رئيس اتحاد نقابات العمال الإسرائيلي "الهستدروت" قد دعا إلى إضراب عام للضغط على الحكومة من أجل التوصل إلى اتفاق لإعادة الرهائن الإسرائيليين الذين لا يزالون محتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

من جهتها، قالت جمعية المصنعين الإسرائيلية إنها تدعم تنظيم إضراب، وانتقدت الحكومة لفشلها في إعادة الرهائن على قيد الحياة، وهو ماوصفته الجمعية بأنه "واجب أخلاقي".

بدوره أعلن جهاز خدمات بلدية تل أبيب على صفحته على منصة "فيسبوك" أنه سيشارك في إضراب لنصف يوم تضامنا مع الرهائن وعائلاتهم.

جاء ذلك بعد أن استعادت القوات الإسرائيلية جثث 6 رهائن كانوا محتجزين في غزة.