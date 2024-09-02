العالم اليوم - منها الخبز والسكريات.. هذه الأطعمة قد تدمر أمعائك

انتم الان تتابعون خبر منها الخبز والسكريات.. هذه الأطعمة قد تدمر أمعائك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 سبتمبر 2024 08:22 صباحاً - كشف خبراء عن قدرة بعض الأطعمة على التسبب بأضرار مؤثرة على الجهاز الهضمي خاصة الأمعاء منها الخبز والسكريات وكذلك عصير الفواكه.

وذكرت اخصائية التغذية جوهانا أنجمان أن هناك 4 أنواع من الكربوهيدرات التي لا يتوقعها الكثيرون قد تلحق أضرارا بالأمعاء وتؤدي كذلك لزيادة الوزن، وفق ما نقل عنها موقع شي فيندز.

وأوضحت أن هذه الكربوهيدرات هي ألواح الغرانولا وعصير الفواكه والأطعمة قليلة الدسم الخالية من الدهون إضافة إلى الخبز الأبيض.

ولفتت إلى أن مشكلة الغرانولا هي احتوائها على سكريات مخفية تسبب دمارا في الأمعاء وزيادة بالوزن.

وتابعت: "الكثير منها مليئة بالسكريات والحبوب المكررة، يمكن لهذه المكونات أن تعطل نباتات أمعاءك، مما يؤدي إلى الالتهابات ومشاكل الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر إلى ارتفاع مستويات الإنسولين، مما يعزز تخزين الدهون حول الخصر، عند اختيار ألواح الغرانولا، ابحث عن تلك التي تحتوي على الحد الأدنى من السكريات المضافة ومحتوى عال من الألياف للحفاظ على أمعائك ومحيط خصرك تحت السيطرة".

وأضافت أنجمان: "يبدو عصير الفاكهة خيارا طبيعيا، فهو في الأساس سكر سائل مع القليل من الألياف أو من دونها، يمكن أن يؤدي هذا إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم، مما يعزز تراكم الدهون، وخاصة في منطقة البطن. كما أن نقص الألياف يعني أيضا دعمًا أقل لميكروبيوم الأمعاء الصحي".

ونصحت جوهانا باختيار "الفاكهة الكاملة بدلا من ذلك فهي توفر الألياف، مما يساعد على تنظيم الهضم ويجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول".

وفيما يتعلق بالأطعمة قليلة الدسم فيجري تسويقها كبدائل أكثر صحة للأطعمة الدهنية عالية السعرات الحرارية، ومع ذلك يمكنها التسبب في أضرار أكثر من نفعها خاصة فيما يتعلق بصحة الأمعاء.

غالبا ما تحتوي المنتجات التي تحمل علامة قليلة الدسم أو خالية من الدهون على كميات متزايدة من السكر والكربوهيدرات المكررة لتعويض الطعم.

يمكن أن تعطل هذه السكريات المضافة بكتيريا الأمعاء وتؤدي إلى زيادة الرغبة الشديدة والإفراط في تناول الطعام، مما قد يساهم في زيادة الوزن.

وتنصح الخبيرة باختيار الأطعمة الكاملة والدهون الصحية مثل الأفوكادو والمكسرات والبذور لدعم صحة الأمعاء ومحيط الخصر.

أما فيما يتعلق بالخبز الأبيض فإنه تجري معالجته عبر تجريده من من الألياف والمغذيات وتسبب عملية المعالجة في ترك سكريات مكررة ترفع مستويات السكر بالدم ما يسبب اختلالات في بكتيريا الأمعاء.

وتقول جوهانا إنه من الأفضل اختيار أنواع الخبز الكاملة أو المنبتة، والتي توفر المزيد من الألياف والعناصر الغذائية لتعزيز صحة الأمعاء ووزن ثابت.