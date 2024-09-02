سلوفينيا تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن عن شهر سبتمبر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 سبتمبر 2024 07:32 صباحاً - تبدأ سلوفينيا تولي الرئاسة الدورية لمجلس الأمن عن شهر سبتمبر الجاري، فيما يناقش أعضاء المجلس برنامج عمل الشهر غدا الثلاثاء.

وذكر بيان صادر عن مجلس الأمن، أن يوم الخميس المقبل، يشهد انعقاد جلسة إحاطة ومشاورات بشأن الوضع في سوريا، ويقدم نائب الممثل السامي لشؤون نزع السلاح أديجي إيبو إحاطة في هذا الشأن.

وأوضح البيان أن هذا الأسبوع، يشهد مواصلة أعضاء المجلس التفاوض على مشروع قرار حول الوضع في ميانمار، والذي تم تعميمه من قبل المملكة المتحدة التي تعد المسئولة عن هذا الملف.

على مستوى الهيئات الفرعية لمجلس الأمن.. يعقد المجلس، بعد غد الأربعاء، اجتماعا مشتركا عن تنظيم (داعش) في العراق والشام ولجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة، ولجنة الجزاءات المفروضة على أفغانستان لعام 1988.

ويتضمن الاجتماع معلومات مستكملة عن عمل اللجان وفريق الدعم التحليلي.

ومن المقرر عقد اجتماع رسمي للفريق العامل المعني بالأطفال والنزاع المسلح يوم الجمعة، ومن المتوقع أن يعتمد الفريق العامل استنتاجاته بشأن تقرير الأمين العام عن الأطفال والصراع المسلح في كولومبيا.

ويشمل الاجتماع أيضا قيام مكتب الممثلة الخاصة المعنية بالأطفال والصراع المسلح بتقديم تقرير الأمين العام عن الأطفال والصراع المسلح في السودان.