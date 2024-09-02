العالم اليوم - روسيا تشن هجوما على كييف بالصواريخ والمسيّرات

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 سبتمبر 2024 05:18 صباحاً - تشن روسيا هجوما بالصواريخ والطائرات المسيّرة على مقاطعة كييف، صباح الإثنين، حسبما أفادت مصادر عسكرية ووسائل إعلام أوكرانية.

وكتب مسؤولون عسكريون أوكرانيون على تطبيق "تلغرام"، أن وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية تصدت لهجوم صاروخي روسي على العاصمة كييف. وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن القوات الروسية "تشن هجوما بصواريخ مجنحة وبالستية وطائرات مسيّرة على مقاطعة كييف". وسمعت انفجارات قوية جدا وسط المدينة، بعد إنذار بسقوط صواريخ روسية. وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن فرق الطوارئ تعمل في مناطق سفياتوشينسكي وهولوسيفسكي وسولوميانسكي. وأضاف أن حطام الصواريخ سقط في منطقة شيفشينكيفسكي، حيث أصيب شخص واحد.

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