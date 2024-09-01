نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسائل إعلام عبرية: إطلاق صافرات الإنذار في عدد من المستوطنات شمالي إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم الأحد، بدوي صافرات الإنذار في عدد من المستوطنات بشمال إسرائيل، وسط أنباء عن إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان.

من جهته، قال "حزب الله" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردا على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية ال‏يوم الأحد مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وأصابوه ‏إصابة مباشرة".‏

وأضاف في بيان آخر: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردا على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية ال‏يوم الأحد مباني يستخدمها جنود العدو في مستعمرة شتولا بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابوها إصابة مباشرة