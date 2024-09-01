نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصومال يشيد بجهود الأزهر الشريف في محاربة الفكر المتطرف ونشر ثقافة التعايش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد سفير الصومال في القاهرة علي عبدي أوراي بجهود الأزهر الشريف في دعم الصومال بمواجهة الفكر المتطرف ونشر ثقافة التعايش والسلام العالمي والأخوة الإنسانية

وخلال لقاء عقده مع الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الصومال والأزهر الشريف في ضوء المنح الدراسية التي يقدمها الأزهر للطلاب الصوماليين وكذلك تدريب الكوادر الصومالية، أشاد أوراي "بجهود شيخ الأزهر الشريف في دعم الصومال في محاربة الفكر المتطرف والظلامي للجماعات الارهابية" معربا عن "تقديره لما يقوم به شيخ الأزهر من جهود كبيرة لنشر ثقافة التعايش والسلام العالمي والأخوة الإنسانية، ومجابهة الفكر المتطرف".

كما أكد السفير الصومالي، على "أهمية الدور التنويري والتوعوي الذي يلعبه الأزهر في مواجهة الفكر المتطرف والإرهاب ونشر مبادئ الدين الإسلامي الوسطي المعتدل، مثمنا الدعم الذي يقدمه الأزهر لأبناء الصومال وتقديره البالغ لجهود الأزهر لأبناء الصومال من دعم للطلاب الصوماليين، وما يقدمه من جهود دعما للصومال في تحدياتها ضد التطرف والإرهاب".

وقال أوراي إن "الصومال تخوض حربا ضروسا ضد الجماعات المتطرفة وقد استطاع الجيش الصومالي تحقيق نجاحات كبيرة لدحض الإرهاب ولكن إلى جانب ذلك فإنه لا بد من مواجهة هذا الفكر الإرهابي من خلال الفكر الأزهري الوسطي لتحصين أبناء الصومال ومنعهم من الانزلاق إلى هاوية الإرهاب".

من جانبه أكد شيخ الأزهر عمق العلاقات التي تربط الأزهر بالصومال، مشيرا إلى أن الأزهر يستضيف أكثر من ٢٤٠٠ طالب وطالبة من أبناء الصومال للدراسة في مختلف المراحل التعليمية في الأزهر، بدءا من رياض الأطفال وحتى الدراسات العليا، بالإضافة إلى استضافته عددا من وفود الأئمة الصوماليين للتدرب في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ