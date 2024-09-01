العالم اليوم - ولي العهد السعودي يؤكد الحرص على دعم الشعب الفلسطيني

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 1 سبتمبر 2024 04:26 مساءً - أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، يوم الأحد، اتصالاً هاتفياً بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وأكد ولي العهد السعودي خلال الاتصال "حرص المملكة على توحيد الجهود العربية والإسلامية لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة ما يتعرض له من عدوان غاشم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعلى ضرورة تكثيف الجهود لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني".

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