نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفاع الروسية تعلن حصيلة جديدة لقتلى قوات كييف في كورسك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 8500 عسكري وتدمير 80 دبابة ومئات المدرعات والدبابات وراجمات الصواريخ لقوات كييف في مقاطعة كورسك منذ الـ6 من أغسطس، ومواصلة تطهير المنطقة.

الدفاع الروسية تعلن حصيلة جديدة لقتلى قوات كييف في كورسك

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن الوضع في كورسك:



صد الوحدات الروسية 3 هجمات شنتها قوات كييف على بلدتي نيجنيايا باروفايا وبوغريبكي وكبدت العدو 30 قتيلا وجريحا وآليات عسكرية، وأسرت جنديا واحدا.

بلغت خسائر قوات كييف خلال 24 ساعة 360 عسكريا و4 دبابات وعشرات المدرعات والمدافع ومحطة حرب إلكترونية ومحطة ردار.

بلغت خسائر العدو على محور كورسك منذ بدء هجومه في الـ6 من أغسطس الجاري أكثر من 8500 عسكري، و80 دبابة، ومئات المدرعات مختلفة الأنواع وراجمات الصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي و13 محطة حرب إلكترونية و6 محطات ردار.

تستمر عمليات الاستطلاع والقضاء على فلول قوات كييف في الغابات والمناطق الحدودية المتطرفة في كورسك