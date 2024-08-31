العالم اليوم - صور.. حفل زفاف أميرة النرويج من "معلمها الروحي"

انتم الان تتابعون خبر صور.. حفل زفاف أميرة النرويج من "معلمها الروحي" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 31 أغسطس 2024 09:24 مساءً - تزوجت الأميرة النرويجية مارثا لويز، المعلم الروحي الأميركي دوريك فيريت، يوم السبت، في حفل حضره ملك النرويج وأفراد من العائلة المالكة.

وجاء حفل الزفاف تتويجا لاحتفالات دامت 3 أيام من أجل مارثا لويز (52 عاما)، الرابعة في ترتيب ولاية العرش، وفيريت (49 عاما)، وهو معالج روحي من كاليفورنيا، بعد أن أعلن الزوجان عن علاقتهما لأول مرة في عام 2019.

وانضم إلى الزوجين في مدينة جايرانجر الغربية أفراد من العائلتين المالكتين من السويد والنرويج، بالإضافة إلى أصدقاء ومؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاهير نرويجيين.

وتنحت مارثا لويز، ابنة الملك هارالد والملكة سونيا، عن واجباتها الملكية الرسمية في عام 2022 للسماح لها بمتابعة مشاريعها التجارية بحرية أكبر، وقالت إنها وفيريت سيمتنعان عن استخدام لقبها كأميرة خلال الصفقات التجارية.

لكن مارثا لويز قامت في وقت سابق من العام، بوضع علامة تحمل اسمها على زجاجات من مشروب الجن- مشروب كحولي شفاف قوي- وأطلقت العلامة التجارية في وقت متزامن مع حفل الزفاف، متحدية بذلك تعليمات الملك هارالد الخامس بعدم الاستفادة من مكانتها الملكية، وانتهى الأمر بتغيير العلامة التجارية.

كما باع الزوجان حقوق صور زفافهما لإحدى المجلات البريطانية المعنية بأخبار المشاهير، وكذا حق تصوير فيلم عنهما لشبكة نتفليكس.

وأثارت تلك الصفقات احتجاجات من وسائل الإعلام النرويجية، التي تقول إنها تتعارض مع الممارسات المحلية.

وكان حفل الزفاف، الذي أقيم في خيمة كبيرة في الهواء الطلق، مفتوحا فقط لوسائل الإعلام الراعية للحدث ولم يتم بثه على شاشات التلفزيون، على عكس حفل زفاف الأميرة الأول في عام 2002 والذي أقيم في أكبر كنيسة في البلاد. وانتهى زواجها الأول بالطلاق عام 2017.

وسيصبح فيريت أحد أفراد العائلة المالكة الممتدة في النرويج، وذلك وفقا لما حدده القصر الملكي، ولكن ليس من البيت الملكي النرويجي الأساسي، والذي يضم فقط الملك والشخصين التاليين له في ترتيب ولاية العرش بالإضافة إلى أزواجهما، ولذلك فإنه لن يصبح أميرا.