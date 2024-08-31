نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباحثات عراقية أمريكية لوقف إطلاق النار في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، السبت، مع سفيرة الولايات المتحدة في بغداد، ألينا رومانسكي، وقف إطلاق النار في غزة، وإرسال المساعدات.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان إن "حسين استقبل رومانسكي، السبت، وناقشا تطورات المفاوضات الجارية بشأن وقف إطلاق النار في غزة، وإرسال المساعدات، وخاصة الطبية، إلى القطاع"، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضافت، أنه "تمت الإشارة إلى العملية العسكرية التي نفذت في صحراء الأنبار، وأسفرت عن تحييد 15 إرهابيًا من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، وأشاد الوزير بالتعاون المشترك بين القوات العراقية والأمريكية وبنجاح هذه العملية المهمة".

وتابعت، أن اللقاء "تطرق إلى مؤتمر التحالف الدولي ضد داعش المقرر عقده في واشنطن بداية الشهر المقبل، ومشاركة العراق فيه".

يذكر أن هذا التحالف يضم 87 شريكًا وتم تأسيسه أساسا لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا، وسيكون المؤتمر على مستوى وزراء خارجية الدول المشاركة.

واختتم البيان، أنه "تمت مناقشة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد في الشهر المقبل، والتي ستشهد حضور العشرات من قادة العالم، وجرى بحث دور البلدين في هذه الاجتماعات والتنسيقات المطلوبة بينهما لعقد اجتماعات ثنائية على هامش مشاركة وفدي البلدين في نيويورك".