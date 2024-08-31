نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل جندي إسرائيلي في جنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، مقتل أحد جنوده في رابع أيام عمليته في الضفة الغربية المحتلة، حيث يتركز القتال في مخيم جنين للاجئين.

وقال الجيش في بيان إن إلكانا نافون (20 عامًا) "سقط أثناء عملية" للقوات الاسرائيلية، فيما "أصيب جندي آخر بجروح خطرة" في العملية نفسها، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وكان الجناح العسكري لحركة حماس، أعلن صباحًا أن أحد مقاتليه لقي حتفه في قتال مع جنود إسرائيليين في مخيم جنين.

وقتل 22 فلسطينيًا خلال العملية الإسرائيلية واسعة النطاق في شمال الضفة الغربية المحتلة، التي بدأتها إسرائيل، الأربعاء.

وقالت الهيئة العامة للشؤون المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية إنها "أبلغت بمقتل أمجد مصطفى إبراهيم صالح ومحمد أمين طلال عبد الله، برصاص الاحتلال في جنين، السبت".

وأعلنت حماس وحركة الجهاد أن 14 على الأقل من القتلى ينتمون إلى جناحيهما العسكريين، كتائب القسام وسرايا القدس.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق عملية لـ "مكافحة للإرهاب"، ودفع بعربات مدرّعة مدعومة بسلاح الجو إلى جنين وطولكرم وطوباس ومخيماتها، معقل الجماعات المسلحة الناشطة ضد قوات الدولة العبرية التي تحتل الضفة الغربية منذ عام 1967.

وقال سكان لفرانس برس الجمعة إن القوات الاسرائيلية انسحبت من طوباس وطولكرم، وتواصل عملياتها في جنين.