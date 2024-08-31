روسيا تطالب الأمم المتحدة بإدانة قصف القوات الأوكرانية لمدينة بيلغورود

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت البعثة الروسية بالأمم المتحدة بأن روسيا تطالب الأمانة العامة بهذه المنظمة الأممية والمنظمات الدولية الأخرى، الضربة التي وجهتها القوات الأوكرانية ضد مدينة ومقاطعة بيلغورود.

ونوهت البعثة الدائمة الروسية بأنه يجب على الأمم المتحدة خلال ذلك، تجنب العبارات والصيغ المبتذلة والجبانة المفعمة بانعدام الإرادة وشللها.

وقالت البعثة الدائمة الروسية على قناتها في تيلغرام: "نطالب الأمانة العامة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة بإدانة هذا العمل الهمجي بشكل لا لبس فيه، وتجنب الصياغات العامة المهزوزة".

ووعدت البعثة الروسية، بمواصلة العمل من على منبر الأمم المتحدة، بهدف لفت انتباه المجتمع الدولي إلى كافة الجرائم الدموية التي يرتكبها نظام كييف.

ومساء الجمعة، أفاد حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، بأن وسائط الدفاع الجوي الروسية تصدت لهجمات معادية فوق مدينة ومقاطعة بيلغورود، وتم إسقاط عدة أهداف جوية عند اقترابها من المدينة.

وأضاف الحاكم لاحقا أن القوات الأوكرانية قصفت المدينة بقذائف صاروخية تحتوي على ذخيرة عنقودية من راجمات "فامبير" التشيكية، وأسفر الهجوم عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 46 آخرين من المدنيين، من بينهم سبعة أطفال.