العالم اليوم - مقتل جندي إسرائيلي في الضفة الغربية 

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 31 أغسطس 2024 08:18 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل أحد جنوده في رابع أيام عمليته في الضفة الغربية المحتلة حيث يتركز القتال في مخيم جنين للاجئين.

وقال الجيش في بيان إن إلكانا نافون (20 عاما) "سقط أثناء عملية" للقوات الاسرائيلية السبت، فيما "أصيب جندي آخر بجروح خطرة" في العملية نفسها، دون تقديم تفاصيل إضافية حول العملية.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في الضفة الغربية، ما ينذر باحتمالية اتخاذ العملية نسقا تصاعديا، خاصة مع استمرار سقوط قتلى وجرحى فلسطينين وتضييق الخناق على المستشفيات وتجريف الطرقات. وقالت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن الجيش، أن 26 فلسطينيا قتلوا واعتقل نحو 30 آخرين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك خلال العملية العسكرية التي تنفذها القوات الإسرائيلية في مدينة جنين ومخيمها.

وتستند إسرائيل في تحركها العسكري إلى أنها تريد القضاء على أي مظاهر مسلحة في الضفة الغربية، وتتهم إيران بتزويد الفصائل المسلحة هناك بالسلاح.