أوكرانيا تعلن إسقاط 24 مسيّرة روسية

أوكرانيا تعلن إسقاط 24 مسيّرة روسيةأعلنت أوكرانيا اليوم أن دفاعاتها الجوية أسقطت 24 من أصل 52 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا في هجمات خلال الليلة الماضية على ثماني مناطق بأنحاء أوكرانيا.

وأضافت في بيان، أنَّ 25 طائرة مسيرة من طراز شاهد سقطت من تلقاء نفسها فيما حلقت ثلاث مسيرات أخرى باتجاه روسيا وروسيا البيضاء، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة جراء الهجمات.

وتستخدم أوكرانيا الحرب الإلكترونية ومجموعات المطاردة المتنقلة والدفاعات الجوية لصد الضربات الروسية المتكررة بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وقال مسؤولون في كييف إن الهجوم كان الرابع بالطائرات المسيرة على العاصمة خلال أيام، وإن دوي صفارات الإنذارات بها استمر لنحو أربع ساعات.

وأشار المسؤولون إلى إسقاط جميع الطائرات المسيرة التي استهدفت المدينة، بينما لم ترد أنباء عن وقوع أضرار جسيمة.

وأسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية أيضا طائرات مسيرة روسية في مناطق بولتافا وتشيركاسي وكيروفوهراد ودنيبروبيتروفسك في وسط أوكرانيا ومناطق تشرنيهيف وسومي في الشمال وميكولايف في الجنوب.

وأوضح مسؤولون بمنطقة تشيركاسي إن حطامًا للطائرات المسيرة ألحق أضرارًا بعدة منازل.

وذكر سلاح الجو الأوكراني أن القوات الروسية أطلقت أيضًا خمسة صواريخ خلال الهجوم، دون تفاصيل أخرى.