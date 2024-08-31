نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - عائلات المحتجزين الإسرائيليين تطالب برحيل بنيامين نتنياهو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة، رددت هتافات معادية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مظاهرة بتل أبيب، منها: "حتى يعود أبناؤنا من غزة لا بد من انصراف نتنياهو وإنقاذ إسرائيل".

عائلات المحتجزين: نتنياهو والكابنيت وراء عرقلة صفقة التبادل

وأكدت عائلات المحتجزين الإسرائيليين أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأعضاء الكابينت قرروا عرقلة صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

استشهاد 89 فلسطينيا في غزة و26 في جنين

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، يوم السبت، بأن 89 شخصا استشهدوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في قطاع غزة، و26 آخرين في الضفة الغربية.

وقالت المصادر الطبية في غزة إن عدد الشهداء الفلسطينيين جراء الحملة العسكرية الإسرائيلية، منذ 7 أكتوبر الماضي، ارتفع إلى 40691، بعد استشهاد 89 في مناطق مختلفة من القطاع في الساعات الأربع والعشرين المضية.

وأضافت المصادر أن عدد الإصابات خلال الوقت ذاته بلغ 205 إصابات، ما يرفع إجمالي عدد الجرحى في قطاع غزة منذ بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي البري والبحري والجوي على قطاع غزة إلى 94060 جريحا، مع الإشارة إلى أن غالبية القتلى والجرحى هم من الأطفال والنساء.

وفي الضفة الغربية المحتلة، قالت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن الجيش، أن 26 فلسطينيا قتلوا واعتقل نحو 30 آخرين، وذلك خلال العملية العسكرية التي تنفذها القوات الإسرائيلية في مدينة جنين ومخيمها.

وأكد مصدر في الإسعاف الفلسطيني لسكاي نيوز عربية ورود نداءات من داخل المخيم بوجود قتلى وجرحى داخل مخيم جنين وفي مناطق الاشتباك يصعب عليهم الوصول اليهم.

وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال اقتحم، اليوم، حي الدمج في مخيم جنين واتخذ من السكان دروعا بشرية له.

وأضاف أن الجنود يعمدون إلى الاختفاء خلف هؤلاء المواطنين في مداهمة منازل مخيم جنين.

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" استخدام جيش الاحتلال عددا من الفلسطينيين دروعا بشرية بحي الدمج في مخيم جنين.

وقالت "وفا" إن قوات الاحتلال الإسرائيلي احتجزت، ظهر اليوم السبت، عددا من المواطنين، وقامت باستخدامهم دروعا بشرية، بحي الدمج في مخيم جنين.

ومنذ ساعات دوت الخليج، يشهد حي الدمج حصارا كاملا وتدميرا للشوارع والبنية التحتية، إضافة لإطلاق نار كثيف على كل ما يتحرك فيه.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت، اليوم السبت، استشهاد المواطنين محمد إحسان ياقين مرقة وزهدي نضال أبو عفيفة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال الخليل الليلة الماضية.

وأفادت الوزارة، في بيان مقتضب، بأنها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية بمقتل المواطنين مرقة وأبو عفيفة، وأن الاحتلال احتجز جثمانيهما.

وذكرت مصادر أمنية، لـ "وفا"، أن الشابين مرقة وأبو عفيفة قتلا قرب "كرمي تسور" و"عتصيون" شمال الخليل، مضيفة أن قوات الاحتلال داهمت منزليهما فجر اليوم، وحققت ميدانيا مع عائلتيهما.

وباستشهاد المواطنين مرقة وأبو عفيفة، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 675 قتيلا.