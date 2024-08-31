روسيا: مستعدون دائما للتفاوض.. وأوكرانيا خضعت لتعليمات بوريس جونسون

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 أغسطس 2024 04:28 مساءً - قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن أوكرانيا لو قامت بتنفيذ ما تم التوصل إليه بعد مفاوضات مدينة إسطنبول التركية قبل نحو عامين لكانت تتمتع بحدودها عام 1991 باستثناء بعض المناطق.

وأكد لافروف، وفقا لما نقلت «روسيا اليوم»، لو لم تخضع كييف لتعليمات رئيس وزراء بريطانيا الأسبق بوريس جونسون لكانت أوكرانيا تسيطر على الحدود التي كانت موجودة عام 1991 باستثناء القرم والجزء الكبير من دونباس، لكن كييف أثتبت على الدوام عدم أهليتها للتفاوض والغرب يثبت أنه يحتاج أوكرانيا من أجل زعزعة استقرار روسيا وخوض القتال ضدها.

ولفت إلى أن بلاده مستعدة دائما للتفاوض، وفي أبريل 2022، وقع المفاوضون الروس على اتفاقيات إسطنبول، وتم التوقيع عليها من قبل رئيس الوفد الأوكراني، لكن رعاة أوكرانيا، وهم الأنجلو ساكسونيين لا يرغبون في التوصل إلى تسوية سلمية، وفعلوا كل شيء لمنع ذلك.