العالم اليوم - الإمارات ترسل لقاحات إلى 5 دول إفريقية لمواجهة جدري القردة

انتم الان تتابعون خبر الإمارات ترسل لقاحات إلى 5 دول إفريقية لمواجهة جدري القردة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 31 أغسطس 2024 03:24 مساءً - بناء على توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وفي إطار الجهود الإنسانية المستمرة في دعم الدول الصديقة في مواجهة التحديات والأزمات، ترسل دولة الإمارات عددا من الطائرات إلى الكونغو الديمقراطية، ونيجيريا، جنوب أفريقيا، وكوت ديفوار والكاميرون، وعلى متنها لقاحات مضادة لفيروس جدري القردة.

يأتي ذلك استجابة للجهود التي تبذلها هذه الدول الخمس لمكافحة واحتواء تفشي الفيروس. وقال الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة: "يأتي هذا الدعم تجسيدا للأهمية الكبيرة التي توليها الإمارات لتعزيز العمل الإنساني والصحي على المستوى العالمي، وتأكيدا لالتزامها الدائم بدعم الدول الأخرى خلال الأزمات والكوارث". وأضاف: " تعكس هذه المبادرة القيم الإنسانية التي تحرص عليها دولة الإمارات في إطار سعيها الدائم لتقديم يد العون والمساعدة للمجتمعات المتضررة في مختلف أنحاء العالم".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر الإمارات ترسل لقاحات إلى 5 دول إفريقية لمواجهة جدري القردة .. في رعاية الله وحفظة