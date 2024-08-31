‏ترامب: هاريس هي أضعف مرشح رئاسي في التاريخ بشأن ملف مكافحة الجريمة بعد سماحها لملايين الأشخاص بالتدفق عبر حدودنا

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أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ‏ترامب، إن المرشحة كامالا هاريس هي أضعف مرشح رئاسي في التاريخ بشأن ملف مكافحة الجريمة بعد سماحها لملايين الأشخاص بالتدفق عبر حدودنا.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تنحيه عن خوض الانتخابات الأمريكية المقبلة.

وقال بايدن في خطاب: "أعتقد أنه من مصلحة حزبي والدولة أن أتنحى، وأن أركز فقط على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي."

وأضاف: "كان لي عظيم الشرف في حياتي أن أخدم كرئيس لكم."