العالم اليوم - بنك التنمية الجديد يقدم قرضا لجنوب أفريقيا بمليار دولار

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 31 أغسطس 2024 01:21 مساءً - أعلن بنك التنمية الجديد، السبت، في بيان الموافقة على قرض جديد بقيمة تصل إلى مليار دولار لتمويل مشروعات للمياه والصرف الصحي للمناطق الأكثر فقرا في جنوب أفريقيا.

وسيتم استخدام القرض في إطار منحة البنية التحتية للبلديات في جنوب أفريقيا، وهي منحة مشروطة تستخدمها البلديات لتقليل تراكم الخدمات المطلوبة وتعزيز تقديم الخدمات الأساسية للمجتمعات الأكثر فقرا.

كما وافق البنك، الذي أنشأته مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة في عام 2015، على قرض بقيمة 150 مليون دولار يقدم بعملة الرنمينبي المحلية إلى بنك أوف كوميونيكيشنز فاينانشال ليسنج الصيني من أجل مشروع لنقل الغاز الطبيعي المسال.

وقال بيان بنك التنمية الجديد إن القرض المقدم للبنك الصيني سيستخدم في شراء ثلاث ناقلات للغاز الطبيعي المسال على الأقل للمساعدة في الوفاء بالطلب المتزايد على الغاز فائق التبريد في الصين، فضلا عن المساهمة في سد الفجوة بين الطلب والمعروض من سعة ناقلات الغاز الطبيعي المسال.