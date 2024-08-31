العالم اليوم - نمو متسارع لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.. ما القصة؟

انتم الان تتابعون خبر نمو متسارع لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.. ما القصة؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 31 أغسطس 2024 11:18 صباحاً - ينمو استخدام منصات الذكاء الاصطناعي التوليدي من جانب عامة الناس بوتيرة متسارعة، مع سعى المستخدمين للحصول على إجابات بسيطة والوصول السريعة للمعلومات التي يبحثون عنها.

وقال رئيس مجموعة "ميتا"، مارك زاكربرغ، الجمعة، إن أداة "ميتا إيه آي" القادرة على الإجابة على أسئلة يطرحها المستخدمون بلغة بسيطة أو على إنشاء الصور، باتت تضم 400 مليون مستخدم شهريا.

وقد أُطلقت "ميتا إيه آي" في أبريل، ودُمجت في شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام وواتساب ومسنجر، ويمكن الوصول إليها أيضا عبر موقع مخصص.

وتعتمد هذه البرمجية على نموذج لغة "لاما 3" (Llama 3) المطور من "ميتا"، والذي أنشئ من خلال تراكم كميات هائلة من البيانات للسماح للبرنامج باختيار أفضل الإجابات عن الاستعلامات المطروحة.

وكانت منافستها "أوبن إيه آي" كشفت الخميس لوسائل إعلام أميركية أن عدد مستخدمي واجهتها "تشات جي بي تي" ChatGPT العاملة بالذكاء الاصطناعي التوليدي يتخطى 200 مليون شخص أسبوعيا، وهو ضعف عدد المستخدمين الأسبوعيين المعلن عنه في نوفمبر.

وقد أُطلقت "تشات جي بي تي" في نوفمبر 2022، وكانت أول برمجية محادثة "chatbot" تُحدث ثورة في استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وفي نهاية يوليو، أفادت مايكروسوفت أن 77 ألف عميل من أوساط الأعمال يستخدمون مساعد الذكاء الاصطناعي التابع للمجموعة، المسمى "كوبايلوت" Copilot.

وفيما تضم "تشات جي بي تي" و"كوبايلوت" نسخا مدفوعة، فإن واجهات الذكاء الاصطناعي التوليدية الثلاث الرئيسية متاحة بنسخ مجانية.

وقد اختارت "ميتا"، في الوقت الراهن، عدم تقديم واجهتها في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والبرازيل.

وفي منتصف يوليو، أعلنت المجموعة تأجيل إطلاق الإصدار الجديد من برنامج "لاما 3" الخاص بها في الاتحاد الأوروبي كإجراء احترازي، بدعوى افتقارها إلى الرؤية في ما يتعلق بتفسير السلطات الأوروبية لقانونها الجديد لحماية البيانات

يتطلب تطوير نماذج اللغات الكبيرة (LLM) استخدام كمية هائلة من البيانات، يرتبط بعضها بمستخدمي الاتحاد الأوروبي، ما قد يتعارض مع أحكام النظام العام لحماية البيانات.

ومن بين واجهات الذكاء الاصطناعي التوليدية الأكثر استخداما أيضا، واجهة "جيميناي" Gemini من غوغل.