نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رويترز: توقف عمل ميناء الحريقة الليبي بسبب نقص الإنتاج من حقل السرير النفطي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة رويترز، بتوقف عمل ميناء الحريقة الليبي بسبب نقص الإنتاج من حقل السرير النفطي.
وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن العاصمة الليبية طرابلس وقعت تحت سيطرة عصابات مسلحة أعلنت وجودها بعد انتخابات مجلس النواب.
وأضاف رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح: “نسعى في مجلس النواب لتحقيق سلطة واحدة قادرة على السيطرة والعدالة بين الشعب”.