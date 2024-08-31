نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - شهداء وإصابات جراء قصف إسرائيلي على مناطق في قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين اليوم، في قصف نفذه الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة. الهجوم الذي يأتي في اليوم الـ 330 من العدوان المستمر، أسفر عن تدمير واسع وأوقع خسائر بشرية كبيرة.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قام الطيران الإسرائيلي باستهداف منزل في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. وتم نقل الشهداء والجرحى إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

هذا الهجوم يمثل جزءًا من التصعيد المستمر في قطاع غزة، حيث يواصل الاحتلال استهداف المناطق السكنية والمرافق الحيوية، مما يزيد من معاناة السكان المحليين ويؤدي إلى ارتفاع عدد الضحايا.