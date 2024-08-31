إصابة قائد وحدة عتصيون الإسرائيلية في تفجير سيارة مفخخة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 أغسطس 2024 06:31 صباحاً - أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بإصابة قائد وحدة عتصيون في تفجير سيارة مفخخة.

وأكدت أن قائد منطقة لواء عتصيون، وهو ضابط برتبة لواء، أُصيب في تفجير سيارة مفخخة في مستوطنة غوش عتصيون بالقرب من الخليل بالضفة الغربية المُحتلة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن مروحيات إسرائيلية تجري عمليات بحث وتمشيط في سماء الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وفى وقتٍ سابقٍ، أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة إسرائيليين اثنين؛ جراء إطلاق نار عند مدخل مستوطنة "كرمي تسور".

وأضافت أن جيش الاحتلال طلب من سكان مستوطنة كرمي تسور قرب الخليل البقاء في منازلهم؛ خشية تسلل مسلحين فلسطينيين إضافيين.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تحييد مشتبه به أطلق النار عند مدخل كرمي تسور شمال الخليل، وأن التعامل مع الحادث لا يزال مستمرًا.