العالم اليوم - إصابة 7 عسكريين أميركيين بعملية ضد داعش غربي العراق

انتم الان تتابعون خبر إصابة 7 عسكريين أميركيين بعملية ضد داعش غربي العراق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 31 أغسطس 2024 06:24 صباحاً - أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، اليوم السبت، أن 7 جنود أميركيين أصيبوا بجروح خلال "الغارة المشتركة" التي نفذتها مع قوات الأمن العراقية في محافظة الأنبار بغرب العراق، يوم الخميس، وأدت الى مقتل 15 من عناصر تنظيم داعش.

وأوضح مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية أن 5 من هؤلاء أصيبوا خلال الغارة، بينما أصيب 2 بسبب سقوطهما، مؤكدا أن حال كل المصابين مستقرة.

وكانت "سنتكوم" أعلنت، أمس الجمعة، إن قواتها نفذت مداهمة مشتركة مع قوات الأمن العراقية في غرب البلاد في الساعات الأولى من 29 أغسطس، مما أدى إلى مقتل 15 من عناصر داعش.

وأضافت "عناصر داعش كانوا مسلحين بأسلحة متعددة وقنابل يدوية وأحزمة انتحارية متفجرة".

وذكرت أنه لا يوجد ما يشير إلى سقوط مصابين أو قتلى مدنيين في المداهمة.