العالم اليوم - انفجار ضخم في محطة غاز في عدن يسفر عن قتلى وجرحى

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 31 أغسطس 2024 01:21 صباحاً - أفادت مصادر أمنية وطبية مساء الجمعة بوقوع انفجار كبير في محطة لتعبئة الغاز بمدينة عدن جنوبي اليمن، ما أسفر عن اندلاع حريق هائل وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة 10 آخرين.

وأوضحت المصادر أن الانفجار وقع في شارع مزدحم في عدن، ونتج عنه حريق امتد إلى صهاريج غاز قريبة وعدة محال تجارية. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصة "إكس" لحظة وقوع الانفجار واشتعال الحريق، بينما هرعت فرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لتقديم الرعاية الطبية للمصابين. حتى الآن، لم تتضح الأسباب وراء الانفجار، ولا تزال السلطات المحلية تحقق في الحادث لكشف ملابساته.

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