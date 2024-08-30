نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل مدني وإصابة 7 آخرين إثر سقوط قذيفة أوكرانية على سيارته في مقاطعة بيلغورود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف مصرع شخص واحد نتيجة إصابة مباشرة بقذيفة على سيارته، كما أصيب سبعة آخرون في هجوم أوكراني استهدف المقاطعة.

وكتب غلادكوف في قناته على "تلجرام": "من المؤسف جدا أن شخصا لقي حتفه نتيجة إصابته بقذيفة مباشرة على سيارة. أتقدم بخالص التعازي لأسرة المتوفى وأحبائه. كما أصيب سبعة مدنيين".

وأضاف حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية أن فرق الطوارئ الطبية تقوم بنقل الجرحى إلى المرافق الطبية.

كما أعلن غلادكوف اعتراض منظومات الدفاع الجوي الروسية عددًا من الأهداف الجوية عند اقترابها من مدينة ومقاطعة بيلغورود، وتم إسقاط العديد من الأهداف الجوية عند اقترابها من المدينة.

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/يونيو من العام الماضي.

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد على يد نظام كييف.