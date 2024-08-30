نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان حالة التأهب الجوي في ست مقاطعات أوكرانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أظهرت بيانات الخرائط الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية إعلان حالة التأهب الجوي تحذيرا من غارات جوية في العاصمة كييف وفي مقاطعات تشيرنيغوف وسومي وتشركاسي وبولتافا وخاركوف.

وبحسب البيانات، تم إعلان حالة التأهب في هذه المناطق بين الساعة 18.33 والساعة 18.44 بتوقيت موسكو.

وذكر الإعلام الأوكراني، أن انفجارا هز مقاطعة سومي شمال أوكرانيا وسط تحذير من غارة جوية تبعتها صفارات الإنذار وإعلان حالة التأهب الجوي بالمقاطعة.

وتقع مقاطعة سومي على حدود مقاطعات كورسك وبيلغورود وبريانسك في روسيا، ويقع المركز الإقليمي للمقاطعة الأوكرانية على بعد نحو ثلاثين كيلومترا من حدود كورسك، ويمر طريق سريع عبر مدينة سومي ويربط المدينة بمدينة سودجا الروسية.

وبدأت القوات المسلحة الروسية شن هجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم، وتستهدف الضربات الروسية منذ ذلك الحين منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

ومنذ ذلك الحين، تدوي صفارات الإنذار من جراء الغارات الجوية في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء أوكرانيا.

وفي الوقت نفسه، أكد السكرتير الصحافي الرئاسي دميتري بيسكوف مرارا أن الجيش لا يهاجم المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية.