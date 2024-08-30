العالم اليوم - "SearchGPT" ينافس "AI Overviews" في التصفح الاصطناعي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 30 أغسطس 2024 06:24 مساءً - هل سمعتم عن "SearchGPT"؟

هي خدمة ذكاء اصطناعي من شركة أوبن إيه آي OpenAI صاحبة أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي تشات جي بي تي. لكن ما الحاجة لـSearchGPT، وهل هي بديل لتشات جي بي تي ChatGPT؟ SearchGPT هو مساعد للتصفح بالذكاء الاصطناعي يماثل أداة بحث AI Overviews من غوغل على متصفح كروم Chrome وليس متصفحا بحد ذاته.

SearchGPT مساعد تصفح يعتمد على محركات البحث مثل Google وBing وغيرهما.

روبوت الدردشة (ك"جيميناي" Gemini وتشات جي بي تي ChatGPT) لا يكفي وقد "يهلوِس" ويرتكب أخطاء بديهية؛ بسبب إحتمالية نقله عن محتوى غير مدقق كتعليقات مواقع التواصل الاجتماعي.

OpenAI ستدمج SearchGPT مع ChatGPT.. فيما AI Oveviews مدمج في محرك بحث غوغل.

SearchGPT متاح تجريبيا لـ10 آلاف مستخدم وناشر من اختيارها حول العالم، أما AI Overviews متاح للجميع في الولايات المتحدة

لزيادة دقة إجابات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وبإمكاننا طلب "ذكر المصدر والروابط" من مع كل سؤال نسأله.

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