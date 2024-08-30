العراق.. مقتل 14 إرهابياً في صحراء الأنبار
أعلنت السلطات العراقية، اليوم، عن مقتل 14 إرهابياً من بينهم قيادات في داعش، في عملية نفذها جهاز المخابرات العراقي، بمنطقة الحزيمي في صحراء الأنبار غربي البلاد.
وذكرت خلية الإعلام الأمني بالعراق، في بيان، أنه تم مباغتة عناصر تنظيم داعش الإرهابي وقياداته بضربات جوية متعاقبة، أعقبها عملية إنزال جوي لقوات محمولة، وبتعاون وتنسيق استخباري وفني مع التحالف الدولي في العراق.
وأوضحت الخلية، أن المعلومات الاستخبارية تؤكد أن من بين القتلى قيادات مهمة من الصف الأول في تنظيم داعش الإرهابي، مشيرة إلى أن العملية دمرت أسلحة وأعتدة ودعم لوجستي وعدد من الأحزمة الناسفة، فضلا عن عثورها على بعض الوثائق وأجهزة الاتصال.
وتواصل القوات العراقية، بمختلف تشكيلاتها، ملاحقة فلول داعش الإرهابي في مختلف مناطق البلاد، على الرغم من مرور أكثر من ست سنوات على إعلان الحكومة العراقية القضاء على التنظيم.
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