نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام عبري: تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وتبادل قوائم أسرى للإفراج عنهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نقل موقع "واللا" الإسرائيلي عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين تسجيل تقدم في مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل، وتبادلهما قوائم بالأسرى والرهائن.

وأشارت المصادر إلى أن "تقدما طرأ في المفاوضات بين الجانبين حول تفاصيل الاتفاق وتبادلا عبر الوسطاء قوائم بأسماء الأسرى الإسرائيليين وكذلك الأسرى الفلسطينيين الذين يطالبان بتحريرهم.

ولفت المسؤولون إلى أن "جولتي المفاوضات في القاهرة والدوحة، الأسبوع الحالي تركزت على محاولة الاتفاق على كافة تفاصيل تنفيذ الاتفاق والتوصل لوقف إطلاق نار في قطاع غزة، وأن الموضوع المركزي كان تبادل الأسرى".

يشار إلى أن هذه الأنباء عن الانفراجات تأتي في اليوم الذي صادق فيه الكابينيت الإسرائيلي على الخرائط التي تقضي باستمرار بقاء الجيش الإسرائيلي في محور "فيلادلفيا"، في إطار الاتفاق المنتظر.

كما أكد "واللا" أن "البيت الأبيض معني بالتوصل إلى اتفاق حول تفاصيل تطبيق الاتفاق، ثم طرحها كجزء من رزمة شاملة، لحين إقناع زعيم "حماس"، يحيى السنوار، ونتنياهو بتقديم تنازلات في عدد من المواضيع الكبرى التي يزال مختلف حولها كي يكون بالإمكان إخراج اتفاق شامل إلى حيز التنفيذ".

وذكرت مسودة الاتفاق أنه يتعين على "حماس" الإفراج عن 33 رهينة على قيد الحياة وبينهم نساء ورجال فوق سن 50 عاما ورهائن مرضى، وإذا لم يكن بحوزة الحركة 33 أسيرا كهؤلاء فإن عليها أن تستكمل العدد بإعادة جثث رهائن.