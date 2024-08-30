العالم اليوم - إنفاق المستهلكين بأميركا ينمو في يوليو وصعود طفيف بالتضخم

انتم الان تتابعون خبر إنفاق المستهلكين بأميركا ينمو في يوليو وصعود طفيف بالتضخم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 30 أغسطس 2024 04:21 مساءً - ارتفع إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بقوة في يوليو، مما يشير إلى استمرار متانة الاقتصاد في بداية الربع الثالث.

وقالت وزارة التجارة الأميركية، الجمعة، إن إنفاق المستهلكين الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي زاد 0.5 بالمئة الشهر الماضي بعد صعوده 0.3 بالمئة في يونيو.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة الإنفاق 0.5 بالمئة.

ويعني ذلك إن إنفاق المستهلكين حافظ على معظم الزخم من الربع الثاني، عندما ساعد في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى معدل سنوي بلغ ثلاثة بالمئة.

ونما الاقتصاد بمعدل 1.4 بالمئة في الربع من يناير إلى مارس.

ويرى معظم خبراء الاقتصاد أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيقاوم خفض سعر الفائدة نصف نقطة مئوية مع استمرار متانة الاقتصاد وبقاء التضخم أعلى من هدفه البالغ اثنين بالمئة رغم استمرار ضغوط الأسعار في التراجع.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.2 بالمئة الشهر الماضي بعد أن كان قد صعد بمستوى غير معدل بلغ 0.1 بالمئة في يونيو.

وكان اقتصاديون توقعوا ارتفاع تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي 0.2 بالمئة.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 2.5 بالمئة خلال الاثني عشر شهرا السابقة ليوليو، وذلك بعد أن ارتفع بالمعدل ذاته في يونيو.