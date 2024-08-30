نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس البرازيل يحث إيلون ماسك على تنفيذ قرار المحكمة العليا البرازيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حث الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على احترام قرار المحكمة العليا البرازيلية تعيين ممثل قانوني جديد لمنصة "إكس" في البلاد.

وكتب لولا دا سيلفا في صفحته على "إكس": "يخضع أي مواطن يستثمر في البرازيل للقانون الدستوري البرازيلي. إن الواقع أنه يملك المال لا يعني أنه يحق له أن يفعل ما يريده. وعليه قبول القواعد واحترام قرار المحكمة العليا".

وهكذا علق لولا دا سيلفا على رفض ماسك تنفيذ قرار المحكمة العليا بالبرازيل.

وأفاد موقع G1 أمس الخميس بأن ألشندري دي مورياس القاضي في المحكمة العليا بالبرازيل أمهل إيلون ماسك 24 ساعة (حتى الساعة 20:07 مساء الخميس) لتعيين ممثل قانوني جديد لشبكته في البلاد، وإلا فيتم حظر عملها في الأراضي البرازيلية.

وقالت منصة "إكس" اليوم الجمعة إنها ترفض تنفيذ الأوامر غير الشرعية للمحكمة البرازيلية.

وفي وقت سابق اقترح ماسك على مورايس الاستقالة، متهما إياه بانتهاك الدستور البرازيلي ومتوعدا بنشر طلباته لإزالة المواد من الشبكة الاجتماعية.

من جانبها أمرت محكمة في البرازيل بإجراء تحقيق بحق ماسك بعد توجيه اتهامات إلى أحد القضاة.