العالم اليوم - الصين أكبر شريك تجاري لإفريقيا للعام الـ15 على التوالي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 30 أغسطس 2024 03:24 مساءً - قال تقرير صادر عن مكتب المجموعة القيادية لتعزيز مبادرة "الحزام والطريق" واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح وسلطات أخرى، أن الصين ظلت أكبر شريك تجاري لإفريقيا للعام الـ15 على التوالي.

وبحسب التقرير، ففي حين زادت نسبة التجارة الصينية - الإفريقية، في إجمالي التجارة الخارجية لإفريقيا بشكل مطرد.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، أن التقرير، الذي صدر أمس، يهدف إلى مراجعة نتائج التنمية للتعاون في إطار مبادرة "الحزام والطريق" بين الصين والدول الإفريقية بشكل منهجي.

وقال شيوي جيان بينغ، المسؤول في اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، خلال مؤتمر صحفي، إنه حتى نهاية يونيو من هذا العام، فرضت الصين تعريفات جمركية صفرية على 98 بالمئة من المنتجات الخاضعة للتعريفات الجمركية من 27 دولة أفريقية أقل نمواً، ووقعت اتفاقيات ثنائية لتعزيز وحماية الاستثمار مع 34 دولة إفريقية، ووقعت اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي مع 21 دولة إفريقية.

وأضاف أنه خلال العام الماضي، بلغ حجم التجارة بين الصين وإفريقيا 282.1 مليار دولار أميركي، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً للعام الثاني على التوالي، لافتا إلى أنه حتى نهاية عام 2023، تجاوز حجم الاستثمار المباشر للصين في إفريقيا 40 مليار دولار.

وأوضح أنه من المتوقع أن تحافظ التجارة والاستثمار بين الصين وإفريقيا على نمو مطرد هذا العام، مما يدل على حيوية ومرونة التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وإفريقيا.