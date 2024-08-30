نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - "تقديم موعد رجوع الطلاب".. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد 2025 في العراق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس الوزراء العراقي اليوم الموعد الجديد لبدء العام الدراسي 2025 في جميع مدارس العراق، بعد أن كان من المقرر أن يبدأ في الأول من أكتوبر وفقًا لما حددته وزارة التربية العراقية سابقًا، حيث تقرر تقديم موعد بدء العام الدراسي لأكثر من أسبوع، إليكم التفاصيل الكاملة حول الموعد النهائي لعودة الطلاب والملاكات التدريسية للمدارس.

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2025 في العراق

ووفقًا لقرار مجلس الوزراء العراقي، تم تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد ليكون يوم الأحد 22 أيلول 2024 لجميع الطلاب والطالبات في مختلف مدارس العراق، بينما ستكون عودة الملاكات التعليمية والتدريسية قبل ذلك بأسبوع في يوم الأحد 15 أيلول 2024، يأتي هذا التقديم بعد تنسيق بين وزارة التربية العراقية ومجلس الوزراء لضمان الاستعدادات اللازمة لاستقبال العام الدراسي الجديد بشكل ملائم.

تقديم موعد رجوع الطلاب وتأجيل المعلمين والمعلمات في موعدهم

والتغيير الأساسي الذي تم اتخاذه في الموعد هو تقديم عودة الطلاب للمدارس إلى 22 سبتمبر بدلًا من الموعد السابق في أكتوبر، بينما يبقى موعد رجوع المعلمين والمعلمات كما هو محدد مسبقًا دون تغيير في 15 سبتمبر، ويأتي هذا التعديل بهدف منح المدارس الوقت الكافي للتجهيز لاستقبال الطلاب، وضمان استكمال الترتيبات الضرورية للعام الدراسي.

بداية الدراسة في العراق لطلاب الجامعات

أما بالنسبة للجامعات، فمن المتوقع أن يبدأ العام الدراسي الجديد لطلاب الجامعات العراقية في 16 سبتمبر 2024، ولم يصدر حتى الآن أي قرار رسمي بتغيير هذا الموعد، إلا أنه يُنصح بمتابعة الإعلانات الرسمية تحسبًا لأي تعديلات قد تطرأ على موعد بداية الدراسة في الجامعات كما حدث مع المدارس.