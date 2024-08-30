العالم اليوم - هاريس: لن أعدل سياسة بايدن بشأن الدعم العسكري لإسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 30 أغسطس 2024 03:24 صباحاً - تحدثت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس لـ"سي إن إن" عن ملفات عدة، في أول مقابلة لها منذ ترشحها لرئاسة البلاد عن الحزب الديمقراطي.

وعندما طُلب منها وصف أهدافها في اليوم الأول إذا فازت، لم تذكر هاريس أي خطوات محددة، لكنها كررت تركيزها على تعزيز الاقتصاد.

وكان لملف حرب غزة مكان مهم في مقابلة هاريس، التي ظهر بها أيضا حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز المرشح لمنصب نائب الرئيس.

وكانت هذه أبرز تصريحات هاريس خلال المقابلة:

لن أعدل سياسة الرئيس جو بايدن بشأن الدعم العسكري لإسرائيل.

إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها، لكن كيف تقوم بذلك أمر مهم.

علينا التوصل إلى اتفاق لوقف حرب غزة. يجب أن تنتهي هذه الحرب، ويجب أن نتوصل إلى اتفاق لإخراج الرهائن.

التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة سيفتح المجال أمام تحولات كثيرة في المنطقة.

إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس أمر ضروري لأن الكثير من الفلسطينيين الأبرياء قتلوا.

سأسعى للتوصل إلى تحقيق مبدأ حل الدولتين في حال فوزي بالرئاسة.

إحدى أعلى أولوياتي هي أن نفعل ما بوسعنا لدعم وتعزيز الطبقة المتوسطة.

بايدن يتمتع بالذكاء والالتزام الذي أعتقد أن الشعب الأميركي يستحقه بحق في رئيسه.

سيذكر التاريخ إنجازات بايدن الكثيرة للأميركيين وللولايات المتحدة.

فخورة جدا بأنني خدمت نائبة للرئيس بايدن.

بايدن أكد دعمه الكامل لي قبل انسحابه من الانتخابات.