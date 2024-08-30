العالم اليوم - الجيش الأميركي يعلن إنقاذ بحارين إيرانيين في المياه الدولية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 30 أغسطس 2024 12:24 صباحاً - أعلن الجيش الأميركي أن بحارة تابعين لحاملة الطائرات "يو إس إس روزفلت"، أنقذوا بحارين إيرانيين مدنيين تقطعت بهم السبل في المياه الدولية، الأسبوع الماضي.

وقال بيان للقيادة المركزية الأميركية، الخميس، إنه "في صباح 23 أغسطس أنقذت مجموعة روزفلت الضاربة اثنين من البحارة في محنة بمنطقة عمليات القيادة المركزية الأميركية".

وأضاف البيان أن البحارين الإيرانيين نقلا إلى حاملة الطائرات الأميركية عبر مروحية، حيث تم توفير الرعاية الطبية والطعام والماء لهما".

ولم يكشف الجيش الأميركي موقع عملية الإنقاذ، أو أي تفاصيل أخرى بشأنها.

يشار إلى أن حاملة الطائرات "يو إس إس روزفلت" الهجومية تجري حاليا عمليات روتينية في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية، وفق البيان.