بوريل يؤكد: العديد من دول الاتحاد الأوروبي دعم الهجوم الأوكراني على كورسك

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أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، في حديث له اليوم الخميس، إن العديد من دول الاتحاد الأوروبي دعم هجوم القوات الأوكرانية على أراضي مقاطعة كورسك الروسية.

وشدد بوريل في حديثه على ضرورة قيام دول الاتحاد، بزيادة المساعدات العسكرية لنظام كييف.

وأشار بوريل إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لم يتخذوا قرارا موحدا بشأن رفع القيود المفروضة على توجيه كييف ضربات بالأسلحة الأوروبية إلى الأراضي الروسية.

وقال بوريل في تصريحات صحفية اليوم قبيل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل بمشاركة وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا: "القيود المفروضة على استخدام الأسلحة يجب رفعها بالكامل من أجل دفاع أوكرانيا عن نفسها. يجب استخدام الأسلحة التي تزود بها أوكرانيا بالكامل حتى تتمكن من ضرب المواقع التي تهاجمها منها روسيا".

وزعم بوريل في حديثه أن الاتحاد الأوروبي يعتبر ما يسمى بخطة فلاديمير زيلينسكي للسلام هي فقط التي تستحق الاهتمام من بين جميع المبادرات الرامية إلى تحقيق التسوية السلمية