نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي لمناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 68 شهيدا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن الجيش الإسرائيلي "ارتكب 4 مجازر ضد العائلات الفلسطينية خلال الـ 24 ساعة الماضية" وصل منها للمستشفيات 68 شهيدا و77 مصابا.

وأشارت الوزارة إلى أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ارتفعت إلى 40534 شهيدا، و93778 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

ويواصل الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، هجماته البرية والجوية والبحرية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وسط استهداف النازحين والمناطق المأهولة ونسف المربعات السكنية، وذلك مع دخول الحرب على غزة يومها الـ 328.

وتتزامن هذه الهجمات مع عمليات تهجير قسري للعائلات الفلسطينية في دير البلح وسط القطاع، وخانيونس جنوب القطاع إلى مناطق يزعم الجيش الإسرائيلي أنها "مناطق إنسانية آمنة".

ووسع الطيران الإسرائيلي هجماته، حيث شن سلسلة غارات على مناطق متفرقة في القطاع، وسط توغل بري استهدف منطقة قيزان النجار في مدينة خانيونس، ما دفع إلى موجة نزوح كبيرة في صفوف المدنيين.

وتركزت الغارات والقصف على المناطق المأهولة ومخيمات النازحين في، مخيم النصيرات ودير البلح وسط القطاع، وغرب مدينة رفح، ومخيم الشاطئ، ومنطقة السوارحة، وغربي مدينة غزة، ومحيط فندق الأمل غرب مدينة غزة شمالي القطاع، ما أوقع عشرات القتلى والجرحى

