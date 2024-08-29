ريابكوف يناقش مع سفير مصر بموسكو توسيع رقعة التعاون في إطار بريكس

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت الخارجية الروسية اليوم بأن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، ناقش مع السفير المصري في موسكو نزيه النجاري، توسيع رقعة التعاون بين الدولتين في إطار مجموعة بريكس.

وجاء في بيان الوزارة: "تم خلال اللقاء، تبادل شامل لوجهات النظر حول قضايا توسيع التفاعل داخل بريكس في سياق رئاسة روسيا للمجموعة في عام 2024".

وأشار البيان إلى أنه تم خلال اللقاء، بحث ومناقشة بعض جوانب الأوضاع في مجال الحد من التسلح ومنع الانتشار.

في يوم 1 يناير عام 2024، انضمت مصر رسميا مع السعودية، الإمارات وإثيوبيا، وإيران، لتجمع دول بريكس، الذي يضم 11 دولة كبرى، ويعد تجمع بريكس أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم نظرا للثقل الاقتصادي لدوله.

وعند تعليقه على ذلك، قال الخبير الاقتصادي وعضو المجلس المصري الكندي للأعمال أحمد خطاب، إن "انضمام مصر للبريكس الذي يعد أكبر تكتل اقتصادي ويضم اقتصاديات كبرى مثل روسيا والصين والهند وجنوب إفريقيا والسعودية والإمارات والبرازيل، سيمثل خطوة إيجابية للاقتصاد المصري، لأن من شأنه أن يساهم في زيادة حجم التجارة البينية بين مصر ودول التكتل"