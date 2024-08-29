العالم اليوم - النفط يرتفع بنحو 2% وسط مخاوف من تراجع المعروض

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 29 أغسطس 2024 06:24 مساءً - ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل، الخميس، مع تعطل الإمدادات من ليبيا وأنباء عن عزم العراق خفض إنتاجه من الخام مما أثار مخاوف من تراجع المعروض.

وبحلول الساعة 16:01 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.07 دولار، أو 1.4 بالمئة، إلى 79.72 دولارللبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.35 دولار، أو 1.8 بالمئة، إلى 75.85 دولار.

وتعطل أكثر من نصف إنتاج ليبيا من النفط اليوم الخميس وتوقفت الصادرات في عدة موانئ وسط خلاف بين فصائل سياسية متنافسة.

ووفقا لحسابات رويترز فإن نحو 700 ألف برميل يوميا من إنتاج النفط متوقف في البلاد.

وفي الوقت نفسه يعتزم العراق خفض إنتاج النفط في سبتمبر في إطار خطة لتعويض الإنتاج الزائد عن الحصة المتفق عليها مع تحالف أوبك+، حسبما قال مصدر مطلع لرويترز اليوم الخميس.

وأضاف المصدر أن العراق الذي أنتج 4.25 مليون برميل يوميا في يوليو سيخفض إنتاجه إلى ما بين 3.85 مليون و3.9 مليون برميل يوميا الشهر المقبل.

وتبلغ حصة بغداد المتفق عليها أربعة ملايين برميل يوميا.

وتلقت أسعار النفط الدعم أيضا من التوقعات ببدء خفض أسعار الفائدة الأميركية الشهر المقبل.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك إن الوقت ربما حان لخفض أسعار الفائدة، مع تراجع التضخم بشكل أكبر وارتفاع البطالة أكثر من المتوقع.

وهبط الخامان بما يزيد عن واحد بالمئة أمس الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات تراجع مخزونات الخام الأميركية 846 ألف برميل إلى 425.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما جاء دون توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بسحب 2.3 مليون برميل.