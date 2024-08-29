العالم اليوم - مقتل طيار أوكراني في حادث تحطم "إف 16" خلال صد هجوم روسي

انتم الان تتابعون خبر مقتل طيار أوكراني في حادث تحطم "إف 16" خلال صد هجوم روسي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 29 أغسطس 2024 06:24 مساءً - قال مصدر عسكري أوكراني لشبكة "سي إن إن" الأميركية، الخميس، إن طيارا أوكرانيا لقي حتفه عندما تحطمت طائرة مقاتلة أميركية الصنع من طراز "إف-16"، يوم الإثنين.

وذكر المصدر أن الطيار أوليكسي ميس المعروف باسم "مونفيش" قُتل في الحادث أثناء "صد أكبر هجوم جوي على الإطلاق" من قبل روسيا ضد أوكرانيا، مضيفا أن الطيار دُفن يوم الخميس.

وتابع: "قوات الدفاع الأوكرانية لا تعتقد أن خطأ الطيار كان وراء الحادث".

وجاء الحادث بعد أسابيع فقط من وصول المقاتلات التي طال انتظارها إلى أوكرانيا.

وأشار المصدر إلى أن التحقيق جار في الحادث وستتم دعوة خبراء دوليين للمشاركة في هذه المهمة.

وأوضحت "سي إن إن" أن "وفاة الطيار تشكل ضربة قوية لأوكرانيا. لم تصل أول مقاتلات إف-16 إلى البلاد إلا في وقت سابق من هذا الشهر وكان مونفيش أحد الطيارين القلائل المدربين على الطيران بها".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إن القوات الجوية الأوكرانية استخدمت "إف-16" لتدمير الصواريخ والطائرات بدون طيار التي أطلقتها روسيا يوم الإثنين.

وانتظرت كييف لفترة طويلة للحصول على "F-16"، وكان رئيس البلاد يطلب باستمرار من حلفائه الغربيين هذه المقاتلات منذ بدء العملية العسكرية الروسية.